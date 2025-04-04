На Днепропетровщине взорвалось авто, пострадали чиновник и его жена: первые подробности. Фото

Утром в пятницу, 4 апреля, в одном из населенных пунктов Днепропетровской области взорвался автомобиль, находившийся возле жилой застройки. В результате пострадали чиновник и его жена.

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По данным источников OBOZ.UA, речь идет о главе Левобережной городской администрации Днепра Юрии Михайловиче Федько. Об инциденте сообщила полиция Днепропетровщины.

По данным правоохранителей, информация о взрыве поступила около 07:40. На место события выехал первый заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры.

"Водитель автомобиля – местный чиновник, а также его жена получили ранения. Решается вопрос о правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

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