СБУ задержала агента РФ, который готовил координаты для обстрелов Константиновки в Донецкой области. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила очередного агента российской военной разведки в Донецкой области. На этот раз - в прифронтовой Константиновке.

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Как установили следователи, злоумышленник собирал точные координаты украинских укреплений и запасных командных пунктов для дальнейших атак с воздуха. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Донецкой области. По материалам дела, он готовил координаты для воздушных атак рашистов на прифронтовую Константиновку", – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 40-летний житель города, который работал в сфере IT. По данным следствия, его завербовали через одну из запрещенных на территории Украины социальных сетей. Там российская военная предложила ему близкие отношения в обмен на развединформацию.

Среди основных объектов, которые интересовали рашистов, были укрепрайоны и запасные командные пункты украинских войск.

Информатор лично обходил город и его окрестности, фиксируя расположение оборонительных позиций ВСУ. Предполагалось, что эти координаты будут использованы для нанесения авиаударов с использованием управляемых бомб.

Благодаря быстрой реакции СБУ удалось сорвать эти планы - мужчину задержали еще на начальном этапе его деятельности. Правоохранители также провели дополнительные мероприятия для безопасности украинских подразделений на соответствующих позициях.

Под процессуальным руководством СБУ фигуранту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Суд уже избрал меру пресечения: содержание под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области задержали агента ФСБ РФ, который собирался передать российским оккупантам данные об обороне региона. Сведения были необходимы захватчикам для подготовки ракетных ударов.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух юношей, которые, по информации следствия, причастны к поджогам авто Вооруженных сил Украины. Злоумышленники выполняли задание спецслужб РФ, однако вознаграждения так и не получили.

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