СБУ задержала агента РФ, готовившегося взорвать газопровод на востоке Украины. Фото

В Харьковской области контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки РФ, который готовился взорвать газопровод на востоке Украины. Таким образом захватчики пытались "отрезать" от теплоснабжения часть домохозяйств Харьковской и Полтавской областей.

Видео дня

За работу на агрессора мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает проект "Хочу к своим"

Подробности дела

Правоохранители действовали на опережение и задержали агента ГРУ, который по заданию РФ готовил подрыв магистрального газопровода на востоке Украины. Как установило расследование, агент должен был заложить самодельное взрывное устройство возле узлового участка газовых линий, обеспечивающих теплоснабжение регионов.

По материалам дела, исполнителем преступления оказался безработный харьковчанин, попавший в поле зрения оккупантов, когда писал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

В мессенджере на мужчину вышел боевик так называемого "спецназа днр", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российской разведкой. По его инструкциям, агент приобрел составляющие для взрывчатки и собственноручно изготовил ее. Для конспирации он обустроил подпольный цех в доме своих родителей в Берестинском районе Харьковщины.

Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала подрывную деятельность агента и задержала его на финальном этапе сбора бомбы. Во время обысков у задержанного изъята взрывчатка, а также смартфон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который по заказу российской военной разведки (ГРУ) передавал координаты украинских военных объектов. По данным следствия, протоиерей отслеживал позиции боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал данные врагу.

Как сообщал OBOZ.UA, сотни осужденных коллаборантов в Украине тщетно ждут, пока их заберет Россия, ради которой они предали родину. Их профили собраны на отдельном сайте, созданном в рамках государственного проекта "Хочу к своим".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!