СБУ задержала агента ФСБ, который 'втемную' использовал мать для шпионажа за защитниками Донетчины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области агента ФСБ, корректировал обстрелы прифронтовой Дружковки и прилегающих территорий. Чтобы собрать необходимые россиянам координаты, он обманом привлек собственную мать, не рассказав ей о сотрудничестве с российской спецслужбой.

Подробности дела рассказали в пресс-службе СБУ. Известно, что фигурантом дела является 41-летний местный житель, который скрывался от мобилизации и ждал полной оккупации региона. Он сам обратился к чат-боту ФСБ и заявил, что готов сотрудничать с врагом.

Вражеский агент почти не покидал жилье, поэтому для сбора информации привлек свою мать. По просьбе сына женщина, передвигаясь по городу, в частности, получая волонтерскую помощь, обращала внимание на места пребывания украинских военных, не осознавая истинной цели.

По возвращении домой мужчина уточнял у матери информацию о локации Сил обороны и перемещении военных колонн и передавал полученные данные своему куратору. Таким образом оккупанты планировали отслеживать и обстреливать позиции украинских защитников.

Агента задержали по месту жительства. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). За содеянное ему грозит пожизненное заклю чение с конфискацией имущества. по состоянию на момент публикации, фигурнат находится под стражей без права внесения залога.

Напомним,сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще одного агента российской ФСБ, который шпионил за аэродромами в Черкасской области. Предателем оказался 21-летний студент одного из региональных университетов.

Также OBOZ.UA сообщал, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента ФСБ, которая работала на врага в приграничном регионе. Женщина корректировала ракетные и артиллерийские удары РФ по территории Сумской области.

