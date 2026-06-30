СБУ задержала агента ФСБ, который "сливал" врагу координаты Сил обороны в Одессе. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе местного жителя, который работал на ФСБ и собирал разведданные об украинских военных объектах. После задержания у него изъяли три смартфона с доказательствами сотрудничества со спецслужбой РФ, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

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Фигуранту уже объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. О задержании сообщила Служба безопасности Украины.

Агентом оказался житель Одессы, который попал в поле зрения российской спецслужбы из-за своих постов в Telegram, где он поддерживал кремлевский режим и вооруженную агрессию РФ против Украины.

Следствие установило, что мужчина собирал информацию о местах дислокации Сил обороны в Одессе и области. Наибольший интерес для российской стороны представляли позиции украинской противовоздушной обороны и логистические склады Вооружённых сил Украины на юге страны.

Для сбора разведданных фигурант передвигался на автомобиле, фиксировал необходимые объекты, после чего отправлял полученную информацию своему куратору через мессенджер. Впоследствии он удалял переписку, пытаясь скрыть следы сотрудничества.

Помимо передачи координат военных объектов задержанный предложил представителю ФСБ организовать передачу огнестрельного оружия для провоцирования паники среди населения и дестабилизации ситуации в Одесском регионе.

Также мужчина передал российской спецслужбе персональные данные депутата местного совета и военнослужащего Национальной гвардии Украины, которых знал лично и которых оккупанты могли рассматривать как потенциальные цели для ликвидации.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли три смартфона, которые, по данным следствия, содержат доказательства сотрудничества с ФСБ. Подозрение было предъявлено по статьям о государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины, призывах к захвату государственной власти и оправдании российской агрессии.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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