СБУ задержала агента ФСБ, который координировал атаки противника в Одесской области

Сотрудник Службы безопасности Украины задержал в Одесской области агента ФСБ, который передавал врагу данные для корректировки ракетно-дроновых ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры. Злоумышленника разоблачили во время попытки установить GPS-трекер на военный бензовоз для наведения атаки в режиме реального времени.

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По данным следствия, задержанный собирал координаты автозаправочных станций, пунктов расположения грузовых эшелонов "Укрзализныци" и бензовозов Сил обороны. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно материалам дела, россияне завербовали местного безработного, который искал подработку в Telegram-каналах. От куратора из РФ он получил задание по поиску потенциальных целей, приобретению GPS-трекеров и их установке на определенные объекты.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" — в момент, когда он пытался закрепить GPS-устройство на военном бензовозе. С помощью этого оборудования враг планировал получать точные координаты для нанесения удара.

В ходе обысков у задержанного обнаружили GPS-трекер, который он должен был активировать на транспортном средстве, а также мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). На момент публикации он находится под стражей без права освобождения под залог.

Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области еще одного предателя, который пошел на сотрудничество с ФСБ и готовил удары по объектам западного региона Украины. Он фиксировал на телефон и передавал врагу координаты оборонных заводов и логистических центров украинских военных.

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