СБУ сообщила о подозрении тюремщику, который пытал украинских пленных в Луганской области

Предателю из Луганской области, который устраивал пытки над украинскими военнопленными, сообщили о подозрении. Речь идет о так называемом "оперуполномоченном исправительной колонии № 4 управления федеральной службы исполнения наказаний по ЛНР".

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Сейчас злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности дела

По данным украинских правоохранителей, тюремщик в период с 2022 по 2026 год совершал пытки над пострадавшими в застенках оккупационного учреждения.

Задокументировано, что он устраивал украинским пленным так называемую "приемку", когда их били резиновыми дубинками по разным частям тела и головы во время прибытия в колонию.

Такие действия злоумышленника грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12.08.1949, которой запрещается любой незаконный акт или бездействие со стороны держащего в плену государства, создающих серьезную угрозу здоровью военнопленного.

Служба безопасности собрала доказательную базу на злоумышленника, и заочно сообщила ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на оккупированной территории, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Также в ведомстве рассказали, что злоумышленник является жителем временно оккупированной части территории Луганщины, который после ее захвата присоединился к вооруженным группировкам страны-агрессора. Там он был назначен в состав администрации местной тюрьмы, которую оккупанты используют для заключения участников движения сопротивления и пленных воинов Вооруженных Сил Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который наводил российские удары по позициям Сил обороны в Донецкой области.

Кроме того, спецслужбой разоблачена и задержана вражеская агентка, которая корректировала массированные атаки РФ по Киеву.

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