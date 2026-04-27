СБУ сообщила о подозрении российскому адмиралу, который приказал ударить 'Калибрами' по ТЭС на Днепропетровщине

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому военному командиру, причастному к ракетному удару по энергетической инфраструктуре. Речь идет об атаке на Приднепровскую теплоэлектростанцию в 2022 году.

По данным следствия, приказ на обстрел отдал высокопоставленный чиновник Черноморского флота РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ собрала доказательную базу по контр-адмиралу Владимиру Кузьмину – бывшего командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота России. Следствие установило, что в октябре 2022 года он организовал прицельный ракетный удар по Приднепровской теплоэлектростанции на территории Днепропетровской области.

На тот момент Кузьмин занимал должность командира соединения в звании капитана 1-го ранга. Именно он, по версии следствия, отдал приказ на применение крылатых ракет морского базирования "Калибр-НК" по объекту энергетической инфраструктуры.

Атаку осуществили с российского фрегата "Адмирал Макаров", который находился в акватории Черного моря. В результате удара был нанесен ущерб гражданскому энергетическому объекту.

По данным следствия, основной целью обстрела было обесточивание значительной части города Днепр. В частности, речь шла о жилых кварталах, учебных заведениях, больницах и другой социальной инфраструктуре прифронтового региона.

После атаки российское руководство отметило Кузьмина, присвоив ему очередное воинское звание контр-адмирала.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении в совершении военного преступления по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления местонахождения подозреваемого и его привлечения к ответственности.

