СБУ разоблачила российскую агентку, которая готовила серию терактов возле административных зданий в Одесской области. Фото

Вербованная российскими спецслужбами жительница Житомирской области готовила серию терактов возле административных зданий в Одесской области. Она изготовила три самодельных взрывных устройства с возможностью дистанционного подрыва, которые собиралась заложить под автомобили Сил обороны в указанных оккупантами местах, также предательница проводила для врага доразведку.

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Осуществить задуманное женщине не удалось: её задержали сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины. Подробности операции раскрыли в Telegram-канале Службы.

Что известно

"Контрразведчики Службы безопасности предотвратили серию терактов в Одесской области. По результатам комплексных мероприятий в Измаиле задержана российская агентка, которая по заказу врага готовила взрывы автомобилей Сил обороны вблизи административных зданий украинских военных и правоохранителей", – говорится в сообщении, обнародованном СБУ 17 августа.

Работать на врага против собственного государства согласилась 27-летняя жительница Житомирской области. Мотивом для предательства стала жадность: она привлекла внимание оккупантов в Telegram-каналах, где искала "легких денег".

"После вербовки злоумышленница прибыла в портовый город, где сняла квартиру и получила от рашистов инструкции по изготовлению трех самодельных взрывных устройств (СВУ). Для дистанционной активации фигурантка оснастила каждую из бомб мобильными телефонами и электродетонаторами, а также наполнила их металлическими гайками для усиления поражающего действия", – сообщили в СБУ.

Предательница выполняла для врага и другие задания. В частности, она вела доразведку вблизи оборонных ведомств в городе, а также проводила фото- и видеофиксацию припаркованных рядом автомобилей Сил обороны.

"Используя эти данные, оккупанты могли планировать потенциальные теракты и специальные информационные операции", – отметили в СБУ.

Завершить преступление предательнице не дали сотрудники Службы безопасности. Они задержали российскую агентку на заключительном этапе подготовки: она уже подготовила замаскированное в сумке взрывное устройство и ждала указаний от куратора относительно места закладки бомбы.

"В ходе обыска у неё были изъяты мобильные телефоны, а также два готовых взрывных устройства и комплектующие к СВП. Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта). Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – раскрыли в СБУ перспективы дальнейшей судьбы предательницы.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала уклониста, который сбежал из учебного центра ВСУ и наводил вражеские удары по Днепропетровской области.

Кроме того, сотрудники Службы разоблачили агентурную сеть РФ, которая "охотилась" за F-16 и Mirage 2000.

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