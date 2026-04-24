СБУ задержала агента РФ, который корректировал обстрелы Краматорска и поджег бронетранспортер ВСУ. Фото

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента российской военной разведки, который помогал врагу корректировать обстрелы Краматорска. Кроме сбора разведданных, он также поджег бронемашину украинских военных, которая выполняла боевые задачи на передовой.

Сейчас подозреваемый находится под стражей и может получить пожизненное заключение. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Задержанный был завербован представителями главного управления генштаба ВС РФ через пророссийские Telegram-каналы, где активно выражал поддержку кремлевскому режиму. После вербовки он согласился сотрудничать с врагом за денежное вознаграждение.

Фигурант обходил прифронтовые районы Краматорска, где фиксировал места дислокации украинских военных, а также передавал координаты для подготовки новых воздушных атак. Отдельной задачей было выявление и уничтожение военной техники – в частности, он выследил и поджег бронетранспортер ВСУ.

Установлено, что до вербовки мужчина входил в местную группировку, которая занималась мародерством на местах вражеских обстрелов. Во время обысков правоохранители изъяли смартфон, через который он контактировал с российским куратором и передавал разведданные.

Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Оперативные мероприятия позволили также обезопасить локации Сил обороны, которые находились под угрозой из-за деятельности агента.

