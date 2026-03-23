СБУ и Нацполиция разоблачили в Полтаве несовершеннолетних, которые по заказу РФ пытались взорвать авто с военными. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно Национальной полицией разоблачили в Полтаве несовершеннолетних, которые сотрудничали с врагом. По заказу РФ подростки пытались взорвать автомобиль с украинскими военными.

Видео дня

Фигурантам грозит до 12 лет пребывания в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 23 марта.

"Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция сорвали новую попытку рашистов совершить теракт в Полтаве. По результатам действий на опережение задержаны два несовершеннолетних агента РФ, которые пытались взорвать украинских воинов", – говорится в сообщении.

Детали дела

По материалам дела, к преступлению были привлечены двое 16-летних местных жителей, которых оккупанты обнаружили через Telegram-каналы с предложениями "легкого заработка".

По указаниям врага фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы заложить его под военное авто и дистанционно активировать при приближении бойцов ВСУ.

СБУ заблаговременно разоблачила вражеские планы и задержала агентов в гостиничном номере, где они снаряжали бомбу. Во время обысков у подростков изъято подготовленное устройство и смартфоны с доказательствами преступлений.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества).

"Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!