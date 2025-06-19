СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника, который насчитал 35 млн грн 'боевых' тыловому батальону на Львовщине

Правоохранители на Львовщине разоблачили чиновника, который насчитал 35 млн грн "боевых" тыловому батальону в регионе. Доплаты получали военные, которые не выполняли задачи на передовой.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Отмечается, что новые факты незаконного начисления доплат за якобы участие в боевых действиях разоблачили военная контрразведка СБУ и Национальная полиция при содействии иинистра обороны и Главнокомандующего ВСУ.

К схеме причастен начальник штаба батальона одной из воинских частей Территориальной обороны Вооруженных сил Украины на Львовщине. В течение августа-декабря 2023 года он безосновательно насчитал 35 млн грн "боевых" доплат подчиненным, которые не выполняли задачи на фронте.

"Для этого чиновник вносил ложные данные в рапорты, где отмечал, что личный состав подразделения якобы воюет на линии боестолкновения. На основе этих документов финансовая служба воинской части начисляла военнослужащим ежемесячные дополнительные выплаты в размере 100 тыс. грн. Впрочем, на самом деле это подразделение выполняло задачи в тыловых районах и не находилось на линии фронта", – сообщили в СБУ.

Начштаба батальона сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе в условиях военного положения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ и Нацполиция разоблачили депутата Днепропетровского областного совета, которая фиктивно проходила службу в рядах Сил обороны для того, чтобы "прокачать" свой политический имидж среди электората и коллег. Она "служила" в части своего знакомого на нескольких различных должностях и за это время незаконно получила выплат на более 200 тысяч гривен.

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