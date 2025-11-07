Санкции против экс-владельца 'Дельта банка' Лагуна должны сделать правосудие в отношении него более эффективным – СМИ

11 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд продолжит рассматривать иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц на около 23 млрд грн в отношении бывшего владельца обанкротившегося Дельта банка Николая Лагуна и его сообщников. Уже более полугода дело слушают в закрытом режиме из-за рисков раскрытия банковской тайны.

Это заседание запланировано и будет проведено после наложения на Лагуна санкций СНБО за сотрудничество с Россией и финансирование страны агрессора. А Фонд гарантирования - теперь едва ли не единственная инстанция, имеющая право взимать средства с бывшего банкира.

Одним из ключевых ограничений, наложенных на Лагуна, является запрет распоряжаться средствами и имуществом, выводить дивиденды или получать деньги от третьих лиц, кроме погашения долгов перед Фондом гарантирования вкладов физлиц. После банкротства Дельта Банка Фонду срочно пришлось искать средства для погашения утраченных вкладов населения в пределах гарантированных сумм. Ресурсы для этого выделило правительство, их нужно возвращать. Чтобы компенсировать свои расходы, Фонд должен был взять в управление имущество или другие активы Дельта Банка, продать по рыночной стоимости и получить возмещение. Однако из-за наличия многочисленных схем в банке Лагуна, активы оказались "раздутыми". Фактически на балансе финучреждения и близко не было имущества или других активов, которые бы покрыли масштабные выплаты. Поэтому убытки оформили как хозяйственный иск против Лагуна и его сообщников - членов наблюдательного совета и кредитного комитета банка. В целом сумма убытков, нанесенных деятельностью Лагуна и его банком вкладчикам, государству Украина в лице государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка, Нацбанку под личные поручительства экс-банкира составляет почти 2.3 млрд долларов.

Дело в течение последних четырех лет уже по второму кругу проходит все судебные инстанции и сейчас находится в Северном апелляционном хозяйственном суде. Сначала суды не хотели рассматривать факт мошенничества со стороны Лагуна как комплексный иск - предлагали слушать каждый случай отдельно. "На "втором круге" Хозяйственный суд Киева постановил отказать Фонду в удовлетворении иска уже якобы из-за отсутствия доказательств убытков на 23 млрд грн: мол, это проблема Фонда, что он не смог продать "мусорные" требования к компаниям-"пузырям" подороже. Теперь мяч снова на стороне Северного апелляционного хозяйственного суда", - говорится в статье.

Узнать позицию суда в ходе судебного разбирательства невозможно: в течение последних полугода суд не публикует определения, вынесенные по делу. СМИ писали, что это может быть связано с банковской тайной, которая якобы раскрывается в ходе заседаний в отношении самого Лагуна.

Введение санкций СНБО может существенно ускорить процессы правосудия, отмечают авторы издания. Во-первых, дефицит ресурсов не позволит Лагуну затягивать дело руками дорогих адвокатов. Во-вторых, блокировка активов - первый шаг к их реальному изъятию в пользу государства. А "заморозка" активов в Украине в дальнейшем может способствовать аналогичным действиям за рубежом - путем получения соответствующих ордеров иностранных судов.

"Для судов в Украине наложение санкций также должно было бы иметь репутационное и контекстообразующее значение. Если СНБО и президент официально признали лицо угрозой для страны, причастным к финансированию агрессора, то тянуть рассмотрение дел против него - де-факто означает идти вопреки общественным интересам. Санкции по-сути подсветили проблему: более 4 лет Фемида не могла (или не хотела) поставить точку в истории с хищением 23 млрд грн вкладчиков (то же самое можно говорить об ответственности Лагуна и его сообщников и в других делах, рассмотрение которых длится уже более десятилетия) - поэтому "внесудебные" механизмы должны продемонстрировать большую эффективность", - говорится в статье. Особенно это касается экс-владельца Дельта банка, для которого также есть большой риск быть экстрадированным из Австрии одним из первых в случае достижения Украиной соответствующих договоренностей с местным правительством.

По мнению авторов, от взвешенных судебных решений по делу, где фигурирует "патентованный мошенник", чьи схемы многократно зафиксированы, зависит возможность сэкономить для государства не менее 23 млрд грн (которые де-факто пойдут в правительство после взыскания с Лагуна и компании, и могут быть использованы, прежде всего, как помощь ВСУ). "Поэтому первым шагом к обеспечению справедливости могло бы стать частичное открытие текстов судебных решений, которые уже выходили по этому делу, для понимания логики как суда, так и участников сторон. Также важным было бы формирование устоявшейся судебной практики относительно того, влияет ли санкционный статус одной из сторон на похожие хозяйственные споры и уголовные иски", - резюмирует издание.