С Ермака сняли электронный браслет, поскольку он "угрожает его жизни и здоровью": решение ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, которого подозревают в легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитной резиденции под Киевом в кооперативе "Династия". Между тем суд освободил Ермака от ношения электронного браслета, аргументируя это тем, что оно "может представлять угрозу для жизни и здоровья человека".

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Об этом ВАКС сообщил на своей странице в Facebook. Экс-глава ОП отрицал свою причастность к элитному строительству.

Что известно

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, на 60 дней.

Так, подозреваемый обязан:

являться по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать следователю (детективу), прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

не покидать пределы ранее установленных населенных пунктов;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, дипломатические паспорта, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи ( другими подозреваемыми в деле и свидетелями), по поводу обстоятельств, изложенных в уведомлении о подозрении.

Также в ВАКС отметили, что освободили Ермака от ношения электронного браслета по медицинским показаниям.

"Отдельно отметим, что, согласно объяснениям независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу для жизни и здоровья человека. Это обстоятельство стало одним из оснований, по которым ВАКС отказал в продлении этой процессуальной обязанности", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, что Андрея Ермака НАБУ и САП подозревают в легализации почти полумиллиарда гривен при строительстве элитной резиденции под Киевом в кооперативе "Династия". Экс-глава ОП отрицает свою причастность к элитному строительству.

ВАКС избрал ему меру пресечения и отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен, однако уже через несколько дней он вышел после уплаты залога:

8 млн грн внесла его бывшая деловая партнерша Роза Тапанова, входящая в состав наблюдательных советов " Ощадбанка" и " Укрнафты" , а кроме того, с начала полномасштабного вторжения РФ руководит заповедником "Бабий Яр";

его в состав наблюдательных советов " и " , а кроме того, с начала полномасштабного вторжения РФ руководит заповедником "Бабий Яр"; 30 млн грн внес экс-футболист киевского "Динамо" и бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров ;

экс-футболист киевского "Динамо" и бывший тренер сборной Украины по футболу ; 9,8 млн грн , по данным спецпроекта " Схемы" , поступило от компании "Миралиф" , которая указывает в качестве основного вида своей деятельности услуги по сдаче в аренду и эксплуатации собственного или арендованного недвижимого имущества;

, по данным спецпроекта " , от , которая указывает в качестве основного вида своей деятельности 5 млн грн залога внес адвокат Ермака Игорь Фомин;

залога внес 6,5 млн грн – адвокат и экс-партнер объединения Asters Сергей Свириба.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, кто профинансировал залог в размере 10 млн грн за Ермака. Так, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак вышел под залог на сумму свыше 140 млн гривен, из которых 10 млн внесла компания, оформленная на женщину с низкими официальными доходами, которую связывают с фирмами, фигурировавшими в делах о "конвертационных центрах".

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