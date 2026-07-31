Россия начала вербовать украинцев для совершения терактов с помощью схемы с БАДами: стали известны подробности

Российские спецслужбы начали использовать новую схему вербовки украинцев, маскируя её под телефонное мошенничество с биологически активными добавками (БАДами). После психологического давления и угроз людей пытаются вовлечь в совершение особо тяжких преступлений, в частности терактов.

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О новой схеме рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Андрей Небытов. Информацию опубликовал Цензор.НЕТ.

Итак, злоумышленники звонят людям, которые ранее заказывали БАДы через интернет. Затем они представляются сотрудниками СБУ или других правоохранительных органов и заявляют, что приобретенные добавки якобы были произведены в России, а потому покупатель "финансировал государство-агрессора" и может быть привлечен к уголовной ответственности.

Чтобы усилить психологическое давление, мошенники отправляют потерпевшим через мессенджеры поддельные повестки о вызове к следователю или фальшивые проекты уведомлений о подозрении. После этого они начинают требовать совершения незаконных действий, убеждая, что это поможет избежать наказания.

Одним из задокументированных случаев стал инцидент с 69-летним жителем Киева. После покупки БАД неизвестные позвонили мужчине, представившись сотрудниками СБУ, и заявили, что он якобы финансировал Россию. Чтобы "избежать ответственности", его заставили забрать спрятанную гранату и бросить её на территорию автозаправочной станции. В результате взрыва был повреждён автомобиль, а правоохранители расследуют дело по статье о террористическом акте.

Только с начала 2026 года полиция зафиксировала 131 случай такого мошенничества. Всего с начала 2025 года зафиксировано 458 аналогичных случаев, а сумма ущерба, нанесённого потерпевшим, превысила 350 млн гривен.

Сотрудники СБУ, Национальной полиции или других правоохранительных органов никогда не звонят гражданам с требованиями совершать незаконные действия или вносить денежные средства для избежания ответственности. В случае получения подобных звонков правоохранители призывают немедленно прервать разговор, не выполнять никаких указаний и сообщить об инциденте по номеру 102.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ и Национальная полиция менее чем за сутки установили и задержали троих подозреваемых в двух терактах, произошедших в Одессе 28 июля. Итак, один взрыв был направлен против украинского военного, а другой — против гражданского водителя, который погиб в результате дистанционного подрыва автомобиля.

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