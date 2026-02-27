Родом из Донецкой области: в убийстве Портнова подозревают двух братьев – медиа

В деле об убийстве бывшего главы Администрации президента Андрея Портнова правоохранители подозревают трех человек, двое из которых – братья, уроженцы Донецкой области. Один из подозреваемых задержан, а еще один может скрываться на территории РФ.

Видео дня

Следствие проверяет как украинский, так и возможный российский след в деле. Об этом сообщает медиа.

Задержанным является Александр Азизов 1981 года рождения, уроженец Шахтерска Донецкой области, гражданин Украины. Другим вероятным соучастником является его брат Вели, который, по предварительным данным, может находиться на территории России. Также в розыске находится третий фигурант, которому инкриминируют обеспечение отхода исполнителей преступления.

В 2005-2014 годах Александр Азизов осуществлял предпринимательскую деятельность как физическое лицо-предприниматель в сфере розничной торговли горючим. Также он фигурировал в ряде уголовных производств в разные годы. Некоторое время Азизов проживал в Ростове-на-Дону и использовал российские номер. телефонов. В 2024 году он получил судимость в России по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, а с октября того же года находился в розыске МВД РФ.

Что касается Вели Азизова, то, по данным источников, в 2022-2023 годах он проживал в Харькове и основал агрофирму в Кременчуге. В октябре 2023 года он покинул Украину через польскую границу. С 2018 до 2023 года, по имеющейся информации, он более ста раз пересекал государственную границу в направлении России, Польши и Молдовы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Испанская полиция в среду, 25 февраля, задержала в Германии подозреваемого в убийстве украинского юриста Андрея Портнова. Правоохранители имели ордер на его арест, но где его задержали – не информируют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!