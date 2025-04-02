'Работал' за вознаграждение: в Николаевской области задержали мужчину, который поджег трансформатор 'Укрзализныци'

В Николаевской области задержали мужчину, который поджег трансформатор "Укрзализныци". Целью поступка оказалось денежное вознаграждение, которое ему обещали выплатить.

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Об этом сообщили на Facebook-странице "Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины". Злоумышленник был передан правоохранителям для выяснения всех обстоятельств.

Военные правоохранители задержали гражданина 1989 года рождения, который намеренно поджег трансформатор у железнодорожного пути "Укрзализныци". Мужчина объяснил, что за совершение противоправных действий неизвестный пообещал ему заплатить деньги.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям военных удалось предотвратить остановку железнодорожного движения и повреждение критически важной инфраструктуры. Пожарные быстро локализовали пожар.

Злоумышленник передан представителям полиции и СБУ для выяснения обстоятельств преступления, установления личности заказчика и возможных сообщников. В настоящее время продолжаются следственные действия.

В Военной службе правопорядка призвали граждан быть внимательными и сообщать о подозрительной активности вблизи стратегических объектов.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали четырех приспешников российских спецслужб. Злоумышленники причастны к поджогам военных автомобилей в Печерском и Святошинском районах города. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще восемь поджигателей, выполнявших заказы РФ в разных регионах нашей страны. Злоумышленники поджигали объекты "Укрзализныци", военные авто и административные здания.

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