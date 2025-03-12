Поджигали авто военных по заказу врага: в Киеве задержали четырех злоумышленников. Фото

Сотрудники полиции и СБУ задержали четырех приспешников российских спецслужб. Злоумышленники, по информации следствия, причастны к поджогам военных автомобилей в Печерском и Святошинском районах города.

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Об этом сообщили в пресс-службах полиции Киева и Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"Микроавтобус Mersedes Vito, который был полностью уничтожен огнем на одной из улиц Печерского района, принадлежал военнослужащему, который находился в столице на лечении. За совершение преступления полицейские оперативно задержали двух жителей столицы, 31 и 32 года", – рассказали правоохранители.

Было установлено, что такую работу мужчины нашли из-за объявления в интернете и по указаниям куратора вражеских спецслужб тщательно спланировали преступление. Сообщники приобрели канистру с бензином, облили машину и поджег ее зажигалкой. От огня также пострадали три гражданских автомобиля, которые были припаркованы рядом.

Еще один военный бус Volkswagen в Святошинском районе сожгли двое 24-летних сожителей. Гражданские супруги действовали по аналогичной схеме и под четким руководством представителей страны-агрессора. Их задержали, когда они пытались поджечь припаркованный рядом грузовик.

В обоих случаях исполнителям обещали вознаграждение в сумме 1 тысячи долларов США, которые они так и не получили.

По факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное группой лиц, начаты уголовные производства, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще восемь поджигателей, выполнявших заказы РФ в разных регионах нашей страны. Злоумышленники поджигали объекты "Укрзализныци", военные авто и административные здания.

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