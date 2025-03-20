Пытались за €21 тыс. попасть в Молдову: на Буковине пограничники остановили группу нарушителей границы. Фото

Пограничники задержали группу нарушителей, пытавшихся нелегально пересечь границу с Молдовой. Они были обнаружены во время проверки на одном из контрольных постов в Черновицкой области.

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За попытку побега за границу мужчины должны заплатить €21 000. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Операцию провели офицеры внутренней безопасности 31 пограничного отряда ГВЗВВБ "Запад" совместно с пограничным нарядом.

Водитель автомобиля вез трех мужчин, которые планировали нелегально скрыться из страны, в сторону границы с Молдовой. Нарушителей остановили на одном из контрольных постов в Черновицкой области.

Пограничники выяснили, что в случае успешного пересечения границы пассажиры должны были заплатить водителю 21 000 евро. В то же время организатору незаконной схемы сообщили о подозрении по соответствующей уголовной статье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области разоблачили очередной канал незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через границу с Венгрией. К такой бизнес-схеме был привлечен несовершеннолетний местный житель.

Ранее пограничники нашли в Карпатах обессиленного и замерзшего ухилянта, пытавшегося нелегально перейти в Румынию. Чтобы бежать из Украины, мужчина разработал маршрут, собрал необходимые вещи и даже надел камуфляж, надеясь не привлекать внимания, однако его план провалился из-за неблагоприятных погодных условий.

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