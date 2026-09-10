Пытались присвоить 5 млн грн бюджетных средств: СБУ задержала высокопоставленных чиновников Луганской ОГА. Фото и видео

Служба безопасности Украины раскрыла схему незаконного присвоения бюджетных средств при закупке рекламных и маркетинговых услуг одним из департаментов Луганской областной государственной администрации. В мошеннической деятельности участвовали директор департамента, ее заместитель и предприниматель — общая сумма средств, которыми они овладели, составляет 192 тыс. грн.

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Об этом сообщает СБУ. Также информацию обнародовал Офис Генерального прокурора Украины.

В марте 2026 года департамент Луганской областной государственной администрации объявил через Prozorro тендер на рекламные и маркетинговые услуги с ожидаемой стоимостью более 3,2 млн грн.

Чиновники заранее определили победителя закупки и привлекли общественную организацию в качестве технического участника, чтобы создать видимость конкуренции.

Представителям этой организации, по данным правоохранительных органов, заранее указали не снижать цену во время аукциона. В результате договор на 3,21 млн грн заключили с заранее определенным предпринимателем.

Впоследствии часть работ была передана другому подконтрольному участнику схемы по субподрядному договору на сумму свыше 455 тыс. грн.

Часть полученных бюджетных средств, по версии следствия, обналичивали и передавали должностным лицам посредством почтовых отправлений.

В частности, одна посылка на сумму 76,8 тыс. грн была отправлена из Кропивницкого в Днепр. Еще 63 тыс. грн прислали из Закарпатья. После получения денег их передавали директору департамента в соответствии с предварительными договоренностями.

Правоохранители задержали директора департамента, ее заместителя и предпринимателя. В ходе обысков у них изъяли около 5 млн грн наличными, мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с расчетами предполагаемых "откатов".

Задержанным было предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины — пособничество и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Суд назначил директору департамента меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, ее заместителю — залог, а предпринимателю — круглосуточный домашний арест.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили группу депутатов Киевского облсовета в мошенничестве с присвоением бюджетных средств. Они оформили выплату более 3 млн грн через программу социальной поддержки "Турбота" — средства получили их родственники и доверенные лица, у которых не было для этого ни надлежащих оснований, ни подтверждающих документов.

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