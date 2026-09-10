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Пытались присвоить 5 млн грн бюджетных средств: СБУ задержала высокопоставленных чиновников Луганской ОГА. Фото и видео

Катя Помазан
Расследование
3 минуты
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В ходе обысков у фигурантов было изъято около 5 млн грн.
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Служба безопасности Украины раскрыла схему незаконного присвоения бюджетных средств при закупке рекламных и маркетинговых услуг одним из департаментов Луганской областной государственной администрации. В мошеннической деятельности участвовали директор департамента, ее заместитель и предприниматель — общая сумма средств, которыми они овладели, составляет 192 тыс. грн.

Об этом сообщает СБУ. Также информацию обнародовал Офис Генерального прокурора Украины.

Расследование.

В марте 2026 года департамент Луганской областной государственной администрации объявил через Prozorro тендер на рекламные и маркетинговые услуги с ожидаемой стоимостью более 3,2 млн грн.

Следственные действия.

Чиновники заранее определили победителя закупки и привлекли общественную организацию в качестве технического участника, чтобы создать видимость конкуренции.

Представителям этой организации, по данным правоохранительных органов, заранее указали не снижать цену во время аукциона. В результате договор на 3,21 млн грн заключили с заранее определенным предпринимателем.

Наличные.

Впоследствии часть работ была передана другому подконтрольному участнику схемы по субподрядному договору на сумму свыше 455 тыс. грн.

Наличные.

Часть полученных бюджетных средств, по версии следствия, обналичивали и передавали должностным лицам посредством почтовых отправлений.

Проверка.

В частности, одна посылка на сумму 76,8 тыс. грн была отправлена из Кропивницкого в Днепр. Еще 63 тыс. грн прислали из Закарпатья. После получения денег их передавали директору департамента в соответствии с предварительными договоренностями.

Правоохранители задержали директора департамента, ее заместителя и предпринимателя. В ходе обысков у них изъяли около 5 млн грн наличными, мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с расчетами предполагаемых "откатов".

Доказательства.

Задержанным было предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины — пособничество и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Задержание.

Суд назначил директору департамента меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, ее заместителю — залог, а предпринимателю — круглосуточный домашний арест.

Обвиняемый.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили группу депутатов Киевского облсовета в мошенничестве с присвоением бюджетных средств. Они оформили выплату более 3 млн грн через программу социальной поддержки "Турбота" — средства получили их родственники и доверенные лица, у которых не было для этого ни надлежащих оснований, ни подтверждающих документов.

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