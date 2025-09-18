Прятались в локомотивах: в Польше разоблачили 'схему' незаконного въезда в страну мужчин из Украины

Пограничники из польской Медики совместно с полицией остановили нелегальный канал въезда граждан Украины в ЕС. Организаторами оказались машинисты украинских поездов, которые прятали мужчин-уклонистов в локомотивах сообщения в Перемышль. Двое железнодорожников уже задержаны и ждут суда.

Расследование подтвердила медиаканалу RMF24 пресс-секретарь прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская. Она сообщила, что обоим машинистам предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и содействии незаконному пересечению границы. За такие действия грозит до 8 лет лишения свободы. Польская прокуратура уточнила, что во время следствия удалось выяснить – за одного переправленного человека брали не менее 10 000 долларов.

Схема и первые задержания

По данным Бещадского отдела пограничной службы, на след нелегальной схемы вышли в 2024 году. Тогда же в Медики начали проверять поезда более тщательно. В конце концов, подозрение подтвердилось – именно локомотивы использовались как тайники для мужчин призывного возраста. Машинисты, которых задержали, вину не признают, но против них уже готовят обвинительный акт.

Следователи отмечают, что дело не закрыто. Польская прокуратура обратилась к украинской стороне за правовой помощью. "Расследование имеет развивающий характер, возможны новые задержания", – подчеркнула прокурор.

Мотивы украинских мужчин

Отдельно в деле фигурируют двое граждан Украины, которые воспользовались каналом переправки. Их задержали уже на территории Польши. Оба признали вину и объяснили, что пытались избежать мобилизации в армию. Им инкриминируют незаконное пересечение границы с использованием обмана и сотрудничество с другими лицами.

Следственные действия проводились в сотрудничестве пограничников и полицейского управления в Жешуве, под контролем прокуратуры Перемышля.

