На Волыни разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу

Очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу разоблачили на Волыни. Организатор и два его пособника уже задержаны.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Стоимость услуг переправки уклонистов в Польшу составляла 6500 долларов.

"Оперативные сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по 6 пограничному отряду совместно с другими правоохранителями разоблачили незаконный канал переправки лиц в Польшу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором схемы оказался житель приграничья, который вместе с сообщником предлагал провести мужчин через границу вне пунктов пропуска за $6500.

"Его и еще двух человек, которых он сопровождал, задержали. Организатору уже сообщено о подозрении, после следственных действий подозрение объявят и его сообщнику", - резюмировали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Волынской области военнообязанный мужчина проигнорировал повестку, потому что считал себя непригодным к военной службе из-за плохого зрения. Поскольку военно-врачебная комиссия пришла к противоположному выводу, суд признал его виновным в нарушении ст. 336 УКУ.

Напомним, что в Украине раскрыта еще одна схема вывоза уклонистов за границу. На этот раз на Харьковщине разоблачили женщину, которая оформляла фиктивные браки для выезда мужчин призывного возраста.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных за границу. В Киеве владелец барбершопа за вознаграждение помогал мужчинам убегать от мобилизации.

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