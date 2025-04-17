Пропагандировал коммунистическую символику: в Балаклее разоблачили мужчину, прославлявшего советский тоталитарный режим

В Харьковской области разоблачили очередного поклонника СССР и "русского мира". Им оказался 31-летний мужчина из Балаклеи.

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Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает сайт "Хочу к своим".

По информации правоохранителей, фигурант распространял советскую символику в Facebook. Мужчина публично пропагандировал коммунистическую символику и советский тоталитарный режим.

Следствие установило, что с начала 2025 года он активно размещал на своей Facebook-странице изображения, запрещенные украинским законодательством. Среди них – пятиконечная красная звезда на фоне флага СССР, серп и молот и другие советские маркеры.

Правоохранители установили, что действия жителя Балаклеи прямо нарушают п. 4 ч. 1 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики". По этому факту ему инкриминировано ч. 1 ст. 436-1 УК Украины – распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима.

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали две группы злоумышленников, которые по заказу российских спецслужб поджигали релейные шкафы "Укрзалізниці". Нарушители действовали в городах и на территории Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине задержали вражескую агентку, которую российская спецслужба планировала подорвать вместе со взрывчаткой в людном месте в Каменском. Фигуранткой оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута, за работу на врага ей грозит 12 лет заключения.

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