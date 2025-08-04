Проходил подготовку на полигоне: СБУ задержала 'крота' ГРУ в Силах обороны, который готовил удары по Днепропетровщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного "крота" ГРУ в Силах обороны. Мобилизованный готовил удары по Днепропетровской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 4 августа. Фигуранту, который находится под стражей, грозит пожизненное лишение свободы.

Детали дела

"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну попытку агентурного проникновения российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Силы обороны Украины. По результатам действий на опережение на Днепропетровщине задержан мобилизованный в боевую бригаду Государственной специальной транспортной службы Минобороны Украины, который работал на врага", – говорится в сообщении.

Известно, что задержать фигуранта удалось еще во время прохождения им общевойсковой подготовки на одном из полигонов. По информации следствия, после мобилизации в соответствующее подразделение мужчина был завербован российскими спецслужбами из-за пророссийских высказываний в соцсетях.

Основной задачей предателя была корректировка ударов российской авиации по позициям Сил обороны на территории Днепропетровской области. Установлено, что он передал врагу геолокацию воинской части, где сам проходил подготовку.

Впоследствии агент начал собирать координаты других подразделений ВСУ, по которым оккупанты планировали нанести ракетные удары. Все собранные данные он отправлял куратору через мессенджер в виде отметок на Google-картах с подробным описанием целей.

Что грозит предателю

СБУ своевременно разоблачила "крота", задокументировала его контакты с россиянами и задержала. Во время спецоперации были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности. Во время обыска у задержанного изъят телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

"Следователи СБУ в Днепропетровской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, на Сумщине СБУ задержала очередную российскую агентку. По заданию кураторов она готовила прорыв российских ДРГ в направлении Сум. Собранные данные в виде фото и видео с отметками объектов на карте агентка передавала россиянам через мессенджер.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля стало известно, что военная контрразведка СБУ в Харькове задержала агента ФСБ РФ, который готовил серию диверсий с целью обесточить город. Злоумышленником оказался детский аниматор.

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