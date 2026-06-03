Продавал боевые гранаты в банках с повидлом: на Закарпатье разоблачили мужчину на хитрой 'схеме'

Правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который поставлял из северо-восточных регионов Украины в Закарпатскую область боевые гранаты. Он их прятал в банках с повидлом и отправлял через логистические компании, а деньги получал на счета подставных лиц.

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Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Что известно

Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 40-летний житель села Вонигово Тячевского района.

"Из северо-восточных регионов Украины фигурант поставлял своим клиентам "товар" через логистические компании. Гранаты с запалами он прятал в банках с повидлом, а расчет получал на банковские счета подставных лиц", – говорится в материале.

Отмечается, что правоохранители задокументировали несколько таких поставок, после чего установили местонахождение самого организатора схемы и задержали его.

Какое наказание получит мужчина

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с боевыми припасами или их сбыт.

За совершенное фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Мероприятия по разоблачению осуществляли оперативники Тячевского районного отдела полиции в сотрудничестве с СБУ.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Калушском районе на Прикарпатье мужчина во время распашки земли обнаружил боеприпасы: он разобрал опасную находку и забрал взрывчатое вещество. Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. В то же время с учетом определенных обстоятельств суд вместо реального отбывания наказания установил мужчине испытательный срок продолжительностью один год.

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