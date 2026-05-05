Продался России за $165: на Харьковщине бросили за решетку железнодорожника, который корректировал вражеские обстрелы приграничья. Фото

Наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил предатель, который всего за 165 долларов "сливал" россиянам информацию о позициях ВСУ, укреплениях и инженерных сооружениях на Харьковщине и Сумщине.

Злоумышленник был разоблачен в августе 2025 года в Харьковской области. О приговоре суда 5 мая 2026-го сообщили пресс-службы Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

Что совершил украинец

Осужденному жителю Богодухова 49 лет. Он работал монтером пути на железной дороге, поэтому имел доступ к прифронтовым районам и использовал это для помощи врагу.

Работник филиала АО "Укрзалізниця" начал общаться с представителем России в июне 2025 года через Telegram. Предатель согласился выполнять задания оккупантов.

По указаниям своего куратора мужчина собирал и отправлял данные о дислокации личного состава и техники ВСУ, фортификационные сооружения, укрепрайоны, окопы, бывшую воинскую часть и др. Также пособник захватчиков передал фото сооружения для съезда техники возле железнодорожного пути с эшелоном – эту фотографию он сделал во время одного из рабочих выездов.

"Кроме этого, по инструкции ФСБ он ездил в Харьков, чтобы отследить недавние ракетно-бомбовые и дроновые атаки РФ по областному центру", – отметили в СБУ.

Информация от агента (текстовые сообщения, отметки на картах) помогала российской армии осуществлять обстрелы прифронтовых районов. За эту "работу" украинцу заплатили 165 долларов.

Во время обысков у железнодорожника был изъят смартфон, с которого он координировал свои действия с российской спецслужбой, и обнаружен специально созданный криптокошелек, на который он надеялся получить "зарплату".

В суде обвиняемый признал вину частично. Он подтвердил, что посылал россиянину разведданные, однако утверждал, что брал информацию якобы из открытых источников и лично ничего не фотографировал. Мужчина объяснил, что работал на Россию ради денег.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Фигурант проведет 15 лет своей жизни за решеткой.

