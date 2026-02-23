Призывали к новым атакам: СБУ разоблачила пророссийских агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали семерых пророссийских агитаторов, которые действовали в разных регионах страны. Задержанные оправдывали российскую агрессию, призывали к массированным обстрелам украинских городов и полной оккупации страны.

Подробности дела рассказали в пресс-службе СБУ. Фигурантам уже сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

В Киеве киберспециалисты установили личность 28-летнего местного жителя. Мужчина уклонялся от мобилизации и распространял призывы к захвату органов государственной власти через анонимные страницы в соцсетях. Агитатор скрывался в доме родителей на Сумщине, где его и задержали правоохранители.

Также на Житомирщине задержали 60-летнего мужчину, который призывал к геноциду украинцев и поддерживал полную оккупацию Украины в Telegram. Следствие задокументировало его призывы к обстрелам Киева и других городов.

Сразу трех организаторов подпольной ячейки фейкового "народовластия" задержали в Винницкой области. Двое мужчин и женщина администрировали Telegram-канал с призывами к свержению конституционного строя и захвату государственных учреждений. Кроме того, в нелегальной типографии печатали многотысячным тиражом газету с пророссийской пропагандой. Напечатанные материалы они планировали распространять по территории Украины.

В Запорожье разоблачили работника оборонного предприятия. Мужчина в Telegram-чатах оправдывал бомбардировки прифронтового города и поддерживал его оккупацию. Еще одно подозрение вручили мужчине, который распространял фейковую информацию об украинских военных и ситуации на фронте. Российским агитатором оказался гражданин страны-агрессора, который имел вид на постоянное проживание в Украине.

Всем фигурантам инкриминируют:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 УКУ);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УКУ);

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УКУ);

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (чч. 1, 3 ст. 436-2 УКУ).

Санкции статей предусматривают до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине вынесли приговор российскому агенту, которыйготовил серию терактов во Львовской области. Мужчина действовал по заданию спецслужб РФ и планировал дистанционно взорвать два взрывных устройства.

Также OBOZ.UA сообщал, в Украине разоблачена и нейтрализована агентурно-боевая группа, которая по заказу российских спецслужб готовила резонансные убийства известных украинцев. Среди потенциальных жертв – журналист, военные разведчики, руководители стратегических предприятий и общественные деятели.

