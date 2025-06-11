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Призывал украинцев сложить оружие: адвокат Шария и Медведчука получил тюремный срок. Фото

Надежда Данищук
Расследование
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Призывал украинцев сложить оружие: адвокат Шария и Медведчука получил тюремный срок. Фото

Коллаборанта Валентина Рыбина, который входит в руководящий состав оккупационной администрации РФ на левобережье Херсонщины, заочно приговорили к 10 годам заключения с конфискацией имущества. До начала полномасштабного вторжения России Рыбин был адвокатом у экс-нардепа от запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и пропагандиста Анатолия Шария, последний недавно также получил заочный приговор за государственную измену – 15 лет тюрьмы.

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Суд вынес коллаборационисту Валентину Рыбину приговор по доказательной базе Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сейчас Рыбин возглавляет так называемый "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ", который координирует подрывную деятельность местных пропагандистов.

Призывал украинцев сложить оружие: адвокат Шария и Медведчука получил тюремный срок. Фото

По данным СБУ, после начала полномасштабной войны Рыбин выехал за границу. Находясь за пределами Украины, он через соцсети призывал украинцев сложить оружие. В частности, использовал для этого свою страницу в Facebook.

После непродолжительного пребывания за границей, предатель вернулся в Украину, но на временно захваченную часть Херсонщины. Там он получил предложение от местного гауляйтера Сальдо возглавить оккупационный орган для проведения информ-диверсий против Украины.

После назначения на эту должность он вступил в путинскую партию "Единая Россия", и уже от ее имени неоднократно призывал местных жителей поддержать российских оккупантов.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, Валентин Рыбин признан виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборативная деятельность.

Напомним, еще в сентябре 2022 года скандального правозащитника Валентина Рыбина в Украине лишили адвокатского свидетельства. Его лишили права на занятие адвокатской деятельностью по нескольким причинам: он нарушил присягу адвоката, а также грубо нарушил правила адвокатской этики.

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