Призывал украинцев сложить оружие: адвокат Шария и Медведчука получил тюремный срок. Фото

Коллаборанта Валентина Рыбина, который входит в руководящий состав оккупационной администрации РФ на левобережье Херсонщины, заочно приговорили к 10 годам заключения с конфискацией имущества. До начала полномасштабного вторжения России Рыбин был адвокатом у экс-нардепа от запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и пропагандиста Анатолия Шария, последний недавно также получил заочный приговор за государственную измену – 15 лет тюрьмы.

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Суд вынес коллаборационисту Валентину Рыбину приговор по доказательной базе Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сейчас Рыбин возглавляет так называемый "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ", который координирует подрывную деятельность местных пропагандистов.

По данным СБУ, после начала полномасштабной войны Рыбин выехал за границу. Находясь за пределами Украины, он через соцсети призывал украинцев сложить оружие. В частности, использовал для этого свою страницу в Facebook.

После непродолжительного пребывания за границей, предатель вернулся в Украину, но на временно захваченную часть Херсонщины. Там он получил предложение от местного гауляйтера Сальдо возглавить оккупационный орган для проведения информ-диверсий против Украины.

После назначения на эту должность он вступил в путинскую партию "Единая Россия", и уже от ее имени неоднократно призывал местных жителей поддержать российских оккупантов.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, Валентин Рыбин признан виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборативная деятельность.

Напомним, еще в сентябре 2022 года скандального правозащитника Валентина Рыбина в Украине лишили адвокатского свидетельства. Его лишили права на занятие адвокатской деятельностью по нескольким причинам: он нарушил присягу адвоката, а также грубо нарушил правила адвокатской этики.

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