Присвоение 740 млн грн: беглому экс-нардепу Онищенко отменили приговор по 'газовому делу'

Чуть больше месяца назад Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно осудила на 15 лет тюрьмы народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко в так называемом газовом деле. А теперь Апелляционная палата ВАКС отменила этот приговор.

Видео дня

Об этом сообщила Апелляционная палата ВАКС, не называя имени фигуранта. По данным СМИ, речь идет именно об Александре Онищенко, который получил российское гражданство, находится в розыске МВД Украины и находится под санкциями США.

В сообщении Апелляционной палаты ВАКС также говорится о том, что назначено новое рассмотрение дела в отношении Онищенко в суде первой инстанции.

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора, апелляционные жалобы стороны защиты, представителя ООО и гражданского истца удовлетворены частично, приговор ВАКС отменен и назначено новое рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции, в остальной части апелляционные жалобы оставить без удовлетворения.

Напомним, что в начале апреля ВАКС признал Онищенко и его финансового директора виновными в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча".

Онищенко отреагировал на решение ВАКС. Он дал комментарии украинскому пророссийскому медиа, заявив, что в ближайшее время будет подавать апелляцию, а затем обжаловать "газовое дело" в европейских судах. Он возмутился, что статья, по которой его обвиняют, предусматривает максимальный срок 12 лет, а у него "15, как у серийного убийцы".

Расследование "газового дела" против Онищенко детективы НАБУ проводили 2 года. Его признали виновным в создании преступной организации (всего по ст. 255 ч. 2, ст. 191 ч. 5 ст. 205 ч. 2, ст. 1-364 ч. 2 УКУ), в которой, по данным правоохранителей, находилось 29 человек. Они все получили подозрения, а восемь человек признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности.

Верховная Рада 5 июля 2016 года сняла с Александра Онищенко неприкосновенность, но тот сбежал из Украины и с тех пор находится в розыске.

Известно, что одиозный нардеп сначала жил в Бельгии, Испании и пробовал получить политическое убежище в Великобритании, а в Германии приобрел недвижимость и в 2017 году запросил в ФРГ гражданство.

В мае 2020 года именно немецкий суд отказался экстрадировать Онищенко, подозреваемого в организации "газовых схем" в Украине. Там заявили, мол, не уверены, что его "преследование не является политическим". А в июле 2022-го Онищенко получил статус резидента ФРГ.

Как сообщал OBOZ.UA:

В январе 2021 года против Онищенко были введены персональные санкции Министерства финансов США за вмешательство в американские выборы и участие в российской сети внешнего влияния. В Украине же в том году ВАКС арестовал конюшню и имущество в Германии, фактическим владельцем которых считается Онищенко. По мнению суда, он использовал для приобретения этой недвижимости деньги, полученные от преступлений, в которых обвиняется.

В октябре 2021-го Онищенко подтвердил, что получил российское гражданство, чтобы "выступать за сборную России в конном спорте".

Весной 2023 года Александр Онищенко засветился в Куршавеле. Экс-политика, который находится в розыске, заметили в люксовом ресторане Le Cap Horn на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!