Журналисты заметили беглого нардепа Онищенко на отдыхе в Куршевеле: в Украине он официально в розыске МВД. Видео

Бывший народный депутат-беглец Александр Онищенко отдыхает на элитном горнолыжном курорте Куршевель. В начале марта он был замечен журналистами в люксовом ресторане Le Cap Horn.

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Об этом сообщает журналист Михаил Ткач в своем новом расследовании. Примечательно, что в Украине Онищенко находится в розыске.

8 марта 2023 года подсанкционный олигарх и бывший депутат Украины Александр Онищенко выходил из ресторана премиум-класса Le Cap Horn в Куршавеле.

Важно отметить, что экс-депутат Александр Онищенко фигурирует в коррупционном расследовании о завладении более 1,6 миллиарда гривен, находится в розыске и под санкциями США. Он обвиняется по таким статьям – ст. 255 ч. 2, ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 2, ст. 1-364 ч. 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал конюшню и имущество в Германии, фактически владельцем которых считается бывший народный депутат Александр Онищенко. По мнению суда, Онищенко использовал для покупки конюшни деньги, полученные от преступлений, в которых он обвиняется.