Брала 120 тыс. за "услугу": в Житомирской области разоблачили женщину, которая пыталась переправить через границу восемь мужчин. Фото

Жительница Одесщины организовала незаконную перевозку мужчин призывного возраста в страны Евросоюза. За свои "услуги" она брала по 120 тысяч гривен с каждого ухилянта.

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На границе была задержана женщина и ее восемь пассажиров, которым не удалось скрыться из Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Спецоперация по задержанию злоумышленницы была проведена оперативниками Житомирского пограничного отряда вместе с Национальной полицией. Под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры правоохранители задержали женщину-перевозчицу, а также восьмерых мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу. Нарушителями оказались жители Тернопольской, Закарпатской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Ровенской областей.

Мужчины, которые хотели уехать за пределы Украины, нашли информацию о незаконной переправке в Telegram. Стоимость такого "путешествия" составляла 120 тысяч гривен с одного человека, из которых 8 тысяч – цена доставки в приграничье.

Женщину задержали согласно статье 208 УПК Украины и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция настоящей статьи предусматривает от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

В отношении задержанных мужчин составлены административные протоколы за нарушение пограничного законодательства, а окончательное решение по ним примет суд. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили три схемы переправки граждан призывного возраста через границу. Среди организаторов – врач коммунального медучреждения в Киеве. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.

В Ровенской области мужчинам призывного возраста предлагали "билеты в Европу" за 10 тысяч долларов каждый. Так два брата организовали "бизнес" на ухилянтах, которые хотели бежать из Украины за деньги.

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