'Принесли присягу на верность': в какую страну переехали близкие родственники беглого нардепа

Ближайшие родственники народного депутата Ярослава Дубневича, которого обвиняют в завладении газом на более чем 2,1 млрд грн, сменили страну проживания и закрепились в Аргентине. Его дочь Роксолана Пиртко вместе с мужем уже получили гражданство этого государства после рождения там ребенка.

Сам депутат продолжает участвовать в судебных заседаниях дистанционно, скрывая свое местонахождение. Об этом говорится в расследовании NLG.media.

Вероятное местонахождение депутата

После выезда из Украины в октябре 2023 года Ярослав Дубневич не оставил четких следов пребывания. Известно лишь, что он пересек румыно-венгерскую границу и пользовался украинским сервисом с IP-адресом в нескольких странах Европы. Несмотря на объявление в международный розыск, механизмов для его задержания фактически нет, поскольку "красное оповещение" Интерпола было впоследствии отменено.

Финансовые операции семьи

Дочь депутата Роксолана Пиртко еще в 2022 году вывезла из Украины более 2,3 млн евро наличными, которые впоследствии были арестованы на счету в Словакии. Также под арестом оказалась недвижимость в Братиславе, приобретенная семьей. Происхождение этих средств может быть напрямую связано со схемами легализации доходов, полученных незаконным путем.

Попытки закрепиться за границей

Семья Дубневича пыталась развивать бизнес в разных странах. В частности, они инвестировали в словацкие компании и приобрели жилье, а также купили квартиру в Дубае за более 1 млн евро. Впрочем, снова часть активов оказались под ограничениями, а бизнес-активность за рубежом не получили значительного развития.

Переезд в Аргентину

В 2023 году семья выбрала новым местом жительства Аргентину. После рождения ребенка в этой стране Роксолана Пиртко и ее муж получили гражданство, приняв соответствующую присягу в суде. Они указали местом жительства один из престижных районов Буэнос-Айреса, где также могут проживать другие члены семьи.

Роль семьи в деле

Известно, что компании, связанные с семьей Дубневича, могли использоваться для легализации средств через сеть оффшорных структур. Часть этих средств направлялась на бизнес-проекты в Украине, в частности в сфере недвижимости и энергетики. Роксолана Пиртко остается ключевой фигурой в финансовых операциях семьи.

Работа над репутацией

В последнее время в сети появляются публикации с положительным имиджем членов семьи, что может свидетельствовать о попытках улучшить репутацию. Также продолжается судебный процесс по требованию удалить упоминания о них в медиа, который пока не завершен.

Как уже сообщал OBOZ.UA, специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении нардепа Ярослава Дубневича. Его подозревают в организации схемы по незаконному завладению природного газа и легализации незаконно полученных 2,1 млрд.

