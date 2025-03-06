Украл газа на миллиарды гривен: в Украине будут судить сбежавшего нардепа

Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении нардепа Ярослава Дубневича. Его подозревают в организации схемы по незаконному завладению природным газом и легализации незаконно полученных 2,1 млрд.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Впрочем, привлечь к ответственности нардепа пока невозможно, поскольку он скрывается за границей. Сейчас он объявлен в розыск.

"Дело Дубневича": что выявило следствие

Расследование показало, что в течение 2013-2017 годов народный депутат Украины привлек еще пять человек и организовал завладение природным газом на общую сумму более 2,155 млрд грн. Газ получили подконтрольные депутату должностные лица Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ.

Под контролем депутата предприятия-собственники ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у "Нефтегаза" природного газа якобы для производства тепловой энергии для населения. Это позволило коммерческим ТЭЦ получить газ по ценам существенно ниже рыночных.

"Однако полученный льготный газ Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ не поставляли населению, а использовали в хозяйственной деятельности для производства электричества. Его в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" по тарифу, определенному на основании себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене", – отметили в САП. В итоге прибыльность производства электричества на этих ТЭЦ в некие периоды превосходила 130%.

Кроме того, в 2013-2018 годах Дубневич, вероятно, организовал отмывание части полученных средств. Для этого "выручку" переводили на счета подконтрольной компании и фирмам-офшорам для маскировки. Впоследствии средства возвращали в Украину под видом иностранных инвестиций в солнечную энергетику.

Ранее в НАБУ сообщали, что в результате расследования во Львове задержаны четыре должностных лица ООО "Энергия-Новый Раздел", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия". Это компании, управляющие указанными ТЭЦ.

Все три предприятия основаны и принадлежали братьям Ярославу (действующему нардепу) и Богдану Дубневичу (экснардеп). В момент оглашения подозрения нардепа в 2023 году предприятия были оформлены в равных долях Юрия Дубневича (сын Ярослава Дубневича) и Павла Дубневича (сын Богдана Дубневича). Это подтверждают данные госреестров.

Также OBOZ.UA сообщал, дочь объявленного в международный розыск нардепа Ярослава Дубневича приобрела огромную квартиру в Дубае за более чем 44,8 млн грн (1,2 млн евро по курсу НБУ). Жилье расположено в небоскребе Forte Tower 2, его площадь – 145 кв. В настоящее время жилье сдается в аренду.

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