Придумал "схему": Нацполиция задержала одессита, который обещал "списать" военного со службы по состоянию здоровья. Фото
Правоохранители задержали жителя Одессы, который предлагал военнослужащему "списание" со службы по состоянию здоровья. Для этого он обещал использовать связи среди работников медицинских учреждений.
Подробности задержания рассказали в пресс-службе Национальной полиции. Полицейские провели серию обысков сразу в нескольких областях. В результате организатора схемы задержали, когда тот получил 5 тысяч долларов за обещанную услугу.
По данным следствия, одессит планировал организовать оформление медицинских документов задним числом о якобы стационарном лечении военного в медучреждениях Одессы без его фактического присутствия. Во время такого "лечения" медики должны были зафиксировать ухудшение состояния здоровья и подготовить соответствующие справки.
Чтобы засвидетельствовать реальность схемы, фигурант прислал ему фотографию выписки из вымышленной истории болезни. Это должно было убедить "клиента", что процесс уже запущен, и побудить мужчину оплатить услугу.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черновицкой области перед судом предстанут священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата и его сообщник. Клириков обвиняют в организации незаконной переправки мужчин за границу.
Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали 8 организаторов схем уклонения от службы в разных регионах нашего государства. За взятки от 10 до 15 тыс. долларов злоумышленники продавали уклонистам липовые справки или незаконно переправляли их за границу.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!