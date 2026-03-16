Появились данные о судьбе сотрудника НАБУ, задержанного на блокпосте у въезда в Сумы

Накануне вечером Служба безопасности Украины задержала на въезде в Сумы сотрудника Национального бюро Украины, куда он ехал для проведения расследования. Основанием для задержания мужчины в СБУ назвали "ряд признаков, которые предусматривали его дополнительную проверку", в НАБУ же заявили о препятствовании документированию преступления.

По состоянию на 16 марта задержанного сотрудника НАБУ отпустили. Об этом в Национальном антикоррупционном бюро сообщили журналистам "Суспільного".

Сейчас задержанный накануне сотрудник НАБУ уже свободен, сообщили "Суспільному" в антикоррупционном ведомстве.

"Сотрудника НАБУ, задержанного вчера вечером, отпустили. Спасибо всем, кто поддержал и помог привлечь внимание к ситуации", — отметили в НАБУ.

Мужчину сотрудники СБУ задержали накануне на блокпосту на въезде в Сумы: он ехал в облцентр для выполнения служебных полномочий в рамках официального расследования. В НАБУ обвинили Службу в препятствовании документированию преступления.

В Службе задержание сотрудника НАБУ объяснили тем, что он "имел ряд признаков, которые предусматривали его дополнительную проверку". В частности, подчеркивали в СБУ, задержанный "является выходцем с временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы, в подтверждение личности показал только страницу с "Дії", а при анализе его контактов был обнаружен ряд российских номеров".

В НАБУ утверждали, что среди причин для задержания спецназначенцы назвали тот факт, что родственники детектива до сих пор живут на ВОТ – и заверили, что "перед назначением в бюро он прошел все необходимые проверки, включая полиграф в Управлении внутреннего контроля НАБУ, во время которого проверялись возможные связи или сотрудничество с представителями государства-агрессора или коллаборационными структурами".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Слуге народа" пожаловались, что десятки депутатов из фракции этой политсилы в Верховной Раде хотят сложить мандат из-за страха перед НАБУ и САП. К тому же, руководству фракции теперь не удается насобирать нужное для принятия важных решений количество голосов. Нардепы отказываются голосовать, чтобы не привлечь к себе внимание антикоррупционных органов.

