Поставляли войску бракованный РЭБ и завышали цены на комплектующие: суд арестовал имущество компании 'УкрАрмоТех'

В украинской обороне новый скандал. Шевченковский районный суд Киева в рамках следствия арестовал все банковские счета ООО "УкрАрмоТех", которое поставляло Силам обороны бронемашины GYURZA с комплектующими по завышенным на 15-230% ценам и с некачественным оборудованием для противодействия дронам. Об этом говорится в материалах, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений, пишет издание"Украинские новости".

Компания устанавливала на боевые броневики системы РЭБ "МОROK 5" разработки и производства компании Tactical Technology различных модификаций. Во время испытаний эти системы оказались абсолютно неработоспособными против FPV-дронов. Несмотря на это, в прошлом году Минобороны Украины кодифицировало бронеавтомобиль GYURZA 02, говорится в сообщении ресурса "Милитарный".

Параллельно следствие установило масштабную схему завышения стоимости комплектующих через чешских посредников — компании STAR INVESTMENT CZ WEST S.R.O. и PRODUCTIVITY INVESTMENT A.S.

Стоимость автомобильных шасси из ОАЭ, США и Китая завышали на 15–230% через чешские фирмы-прокладки. В то же время директор компании лично снял в Чехии более $14 млн, а его заместитель через те же зарубежные счета купил себе двигатель для Ferrari за €24 тысячи, отмечает Telegram-канал "Лачен пишет".

Бронемашины с этими системами РЭБ изготавливались по заказу "Агентства оборонных закупок", Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).