После взрывов в Хмельницком пятеро военнослужащих считаются пропавшими без вести: у следствия есть две версии

В результате взрывов на военном полигоне недалеко от Хмельницкого, произошедших 31 июля, пятеро военнослужащих до сих пор считаются пропавшими без вести. В настоящее время рассматриваются две основные версии трагедии, связанные с нарушением правил обращения с боеприпасами или возможной диверсией.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. На месте происшествия продолжаются поисковые работы и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

"Жизнь украинских военнослужащих – высшая ценность. ГБР установит все обстоятельства трагедии и даст правовую оценку действиям каждого, чьи решения, действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям", – говорится в сообщении.

Новые подробности взрывов на полигоне

В ведомстве сообщили, что детонация боеприпасов на территории военного объекта началась около 11:55 и продолжалась почти до вечера. По состоянию на 3 августа пятеро военнослужащих, которые, по предварительной информации, занимались разгрузкой боеприпасов, остаются без вести пропавшими.

Следователи рассматривают две основные версии инцидента – нарушение требований безопасности при транспортировке или разгрузке боеприпасов, что могло привести к первичному взрыву и последующей детонации, а также возможную диверсию, направленную на уничтожение вооружения.

В ходе поисковой операции правоохранители обнаружили фрагменты тел, которые направили на экспертизу для установления личности погибших.

Кроме того, в результате взрывов пострадали восемь военнослужащих, к счастью, их жизни ничего не угрожает. Данных о пострадавших среди гражданского населения не поступало.

"Следователи уже допросили командование и военнослужащих части, а также пострадавших. Изъята документация, касающаяся хранения, перевозки и разгрузки боеприпасов. После завершения детонации проведен предварительный осмотр места происшествия", – говорится в сообщении.

В настоящее время ГСЧС продолжают разминирование территории за пределами военного объекта. После завершения работ на полигоне начнет работу специально созданная комиссия, которая будет расследовать обстоятельства инцидента.

Одновременно продолжается обследование прилегающей территории и документирование повреждений жилых домов и другого имущества. Уголовное производство возбуждено по факту нарушения правил обращения с оружием, боеприпасами и другими опасными веществами, что привело к травмированию нескольких человек (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

"Досудебное расследование продолжается. Уголовное производство находится под личным контролем руководства ГБР", – отмечается в сообщении.

Что предшествовало

31 июля в Хмельницком прогремело несколько взрывов при отсутствии воздушной тревоги в регионе. Они произошли на военном полигоне. Взрывы были настолько мощными, что их слышали в Ярмолинцах, Красилове и во всех городских районах.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 2 августа в городскую исполнительную власть поступило 235 обращений, и "они продолжают поступать". Власти уже обследовали более 100 домов в городе. Помимо разрушений в частных домах зафиксированы повреждения почти в 30 многоквартирных домах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!