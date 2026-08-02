Почти 300 поврежденных домов и 5 исчезнувших военнослужащих: в Хмельницком показали последствия взрыва боеприпасов на полигоне. Фото

В Хмельницком продолжается ликвидация последствий чрезвычайного происшествия – взрыва боеприпасов на военном полигоне. По состоянию на 1 августа известно, что среди гражданских лиц пострадавших нет. А вот трое военнослужащих получили травмы. Судьба еще пяти военных, которые числятся пропавшими без вести, пока неизвестна.

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Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин. Вместе со спасателями ГСЧС глава города показал, как проходит ликвидация последствий взрыва боеприпасов на полигоне.

Судьба пропавших без вести

"Информации о судьбе пяти пропавших без вести военнослужащих пока нет. Территория обследована, тел не обнаружено. Но там еще есть большой водоем. Поисковая операция и следственные действия продолжаются", – рассказал Симчишин и уточнил, что "трое военных получили травмы, а среди гражданских погибших нет".

Он добавил, что подразделения ГСЧС продолжают обследование прилегающей к полигону территории.

Все обнаруженные боеприпасы и другие опасные предметы "изымаются для дальнейшего обезвреживания в установленном порядке".

По словам Симчишина и сообщениям спасателей, при выполнении работ пиротехники "используют современные роботизированные комплексы". Последние позволяют дистанционно извлекать взрывоопасные предметы, сводя к минимуму риски для личного состава.

Ущерб в городе

Глава города утверждает, что городской исполнительной власти подали 235 обращений о повреждении имущества, и "они продолжают поступать".

Власти уже обследовали более 100 домов в городе.

Помимо разрушений в частных домах зафиксированы повреждения почти в 30 многоквартирных домах, однако подавляющее большинство повреждений незначительно (в частности, выбито 27 окон в местах общего пользования и в 18 квартирах).

"В первую очередь делаем все, чтобы отремонтировать крыши и хотя бы временно закрыть окна. Уже выдано более 150 листов шифера, более 600 метров пленки, более 500 м/п деревянных реек, выречено 183 стеклянных стекла", – рассказал Симчичин.

По его словам, сегодня "штаб помощи будет работать до 15:00", а "далее жители смогут получить материальную помощь на устранение повреждений".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 31 июля в Хмельницком прогремело несколько взрывов при отсутствии воздушной тревоги в регионе. Они произошли на военном полигоне.

Взрывы были настолько мощными, что их эхо слышали даже в Ярмолинцах, Красилове и во всех городских районах.

Позже в Силах спецопераций ВСУ сообщили, что взрыв произошел на территории полигона одной из армейских частей. Там началась детонация, причем только к 19:00 она завершилась, уточнили в ССО.

В то же время в Офисе генерального прокурора Украины заявили, что в связи с чрезвычайным происшествием в армейской части возбуждено уголовное дело.

"В результате инцидента пострадали четверо военнослужащих. Их доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Степень тяжести полученных травм устанавливается", – сообщалось тогда.

Отдельно отмечалось, что отсутствует связь с несколькими военнослужащими, находившимися на месте происшествия.

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