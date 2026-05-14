После санкций СНБО экс-владелец 'Дельта банка' Лагун начал выводить своих представителей из ряда подставных бизнесов – медиа

Юристы Анна Гуцалюк и Денис Тарасюк, которые представляют интересы бывшего владельца обанкротившегося "Дельта банка" Николая Лагуна в ряде компаний в Украине, выходят из этих бизнес-проектов. Предприятия, часть из которых существовала лишь на бумаге, переписывают на подставных лиц для дальнейшей "заморозки".

Об этом сообщило издание Коротко.Про, которое проанализировало текущее состояние активов Лагуна.

"Процесс "сброса" с себя компаний, которые хоть как-то связывали их с Лагуном, уже более года ведут бывший главный юрист "Дельта банка" Денис Тарасюк и экс-юристка банка и самого Лагуна, а также, по некоторым данным, небезразличный для него человек, Анна Гуцалюк", – пишет издание.

Отмечается, что Тарасюк, который является фигурантом дела о возмещении 23 млрд грн убытков Фонда гарантирования вкладов, вместе с Николаем Лагуном и его сестрой Антониной, а также еще рядом бывших членов правления и кредитного комитета финучреждения выступают ответчиками по делу об убытках, нанесенных руководством.

"В 2017 году Тарасюк вместе с другой юристкой банка Анной Гуцалюк основывают юридическую компанию "Бирайт Адвокаси", основными клиентами которой являются бизнесы экс-владельца "Дельты". Задача адвокатов – вести инвестиционные проекты в области недвижимости и сельского хозяйства, закрывать долговые споры и представлять интересы Лагуна и его предприятий в судах, чем они занимаются и до сих пор", – говорится в материале.

Также издание отмечает, что в 2018 Тарасюк основал компанию "Роял Прайм", которая занимается оптовой торговлей, вероятно топливом, поскольку в конце 2010-х она фигурировала в многочисленных уголовных делах как часть схем по фиктивному предпринимательству в этой сфере.

"В 2020 - 2021 годах Тарасюк был владельцем "Олир Резорсиз" – наливного терминала в Черноморске, где он "фронтировал" интересы Лагуна и бывшего первого заместителя председателя правления "Дельта Банка" Виталия Масюры. В 2023 году снова вместе с Анной Гуцалюк Тарасюк основывает компанию "Агро Грин Менеджмент" (сейчас ООО "Респен"), которая показывает минимальные доходы. В июле 2025 года компанию переименовали и передали подставному бенефициару Татьяне Кузуб, которая "владеет" десятками "пустых" компаний по всей Украине", – говорится в расследовании Коротко.Про.

Отмечается, что аналогичный "путь" прошли и компании Анны Гуцалюк.

"Она играет одну из ключевых ролей в управлении бизнесом Лагуна. Через кипрскую компанию Ecovel Limited Гуцалюк владела ООО "Агриен" (сейчас ООО "Чанзин"), ООО "Олл Грин" (сейчас ООО "Трикинг"), а также продолжает владеть долей в ООО "Ридс" (агробизнес, вероятно в Хмельницкой области, с. Сахновцы, где имеет филиал). Две первые компании после переименования переписаны на гражданина Узбекистана Муродбека Хамзатова, "Чанзин" из Киева перерегистрировали на адрес массовой регистрации во Львове (здесь зарегистрирован также ряд компаний упомянутой выше Татьяны Кузуб), а "Трикинг" – в Днепре", – пишет издание.

По ООО "Ридс" есть прямые свидетельства связей с экс-владельцем обанкротившегося банка.

"В этом обществе Ecovel Limited имеет долю в 4,3% с размером взноса в уставный фонд в 2,3 млн грн. 60% владеет Руслан Тимощук, бывший директор региональной сети "Дельта Банка", фигурант уголовного производства №62023000000000194 о незаконном выводе средств на сумму более 500 млн грн. Еще 35% - у Дмитрия Кравченко, владельца ФК "Житло-Капитал", также фигуранта уголовных дел, связанных с недостроенными объектами "Укрбуда", – пишет издание.

В материале отмечается, что до 2023 года долей Ecovel распоряжалась компания из Объединенных Арабских Эмиратов – "Сятко Инвестментс Лтд". Эта же компания была одним из бенефициарных владельцев ООО "ТМ Холдинг", которой до недавнего времени владел Александр Чабала, один из "фунтов" Лагуна. В одном из реестров есть упоминание, что фактическим бенефициарным владельцем "Сятко" является Петрик Виталий Федорович. Человек с таким именем и паспортными данными является текущим конечным бенефициаром компаний Лагуна в оккупированном Крыму – ООО "Зодиак-Центр", ООО "Титан-Энерго-Юг" и др.

"В компании ООО "Билдинг сайд", которую также для Лагуна "фронтировал" Александр Чабала, Петрик был совладельцем вместе с человеком по имени Парафийник Андрей Анатольевич", – говорится в материале.

Ранее издание "Расследователь" писало, что человек с таким именем, бывший помощник народного депутата Юрия Мирошниченко, был также бенефициаром австрийской компании XASTERIA Holding, которая, в свою очередь, владела арендным бизнесом OMS Immobilien GmbH.

"В 2019 году Петрик вместе с Гуцалюк, Литвином, Сергиенко и Русланом Тимощуком были среди учредителей ООО "Международное бюро кредитных историй", – отмечает издание.

По информации издания "Завтра", доли Кравченко в ООО "Ридс" сейчас арестованы из-за уголовного дела "Укрбуда", поэтому компания с уставным капиталом в 53 млн грн фактически находится в безраздельной собственности людей Лагуна.