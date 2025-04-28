Попытка подкупа не удалась: в Одесской области пограничники задержали уклониста, пытавшегося незаконно пересечь границу. Фото

В Одесской области пограничники вместе с полицией задержали 51-летнего мужчину, который пытался подкупить военнослужащего Государственной пограничной службы Украины. Злоумышленник предложил взятку в размере 3300 долларов США за незаконное пересечение границы с Молдовой во избежание призыва.

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Об этом сообщили в ГНСУ. Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду ГО ВВБ "Юг" совместно с Нацполицией оперативно отреагировали на правонарушения.

Пограничник, которому предлагали взятку, проявил принципиальную позицию – немедленно уведомил руководство о попытке подкупа.

При передаче средств правоохранители задокументировали факт преступления. Задержание уклоняющегося произошло в одном из приграничных населенных пунктов в соответствии со ст. 208 УПК РФ.

Как выяснилось, мужчина уже находился в розыске в едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов из-за нарушения правил военного учета. Теперь ему объявлено о подозрении по ст. 369 Уголовного кодекса Украины - "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который обеспечивал уклоняемых поддельными военно-учетными документами или нужными медицинскими справками. Стоимость "услуг" составила 50 тысяч долларов США с человека.

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