Помогала оккупантам: экс-полицейской с Харьковщины сообщили о подозрении

В Украине сообщили о подозрении бывшей полицейской, помогавшей оккупантам во время оккупации части Харьковской области. В захваченном российскими войсками Купянске предательница добровольно начала работать в так называемом управлении внутренних дел временной администрации Харьковской области, созданном захватчиками.

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После освобождения города экс-полицейская сбежала вместе с оккупантами на территорию РФ, принимаются меры по привлечению ее к ответственности за совершенное. Подробности сообщили в проекте "Хочу к своим".

"Бывшей сотруднице Купянского райотдела полиции заочно уведомлено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Следствие установило, что во время временной оккупации Купянска она добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами. На момент вторжения фигурантка занимала должность специалиста режимно-секретного сектора Купянского РОП", – говорится в сообщении.

В ходе расследования правоохранители установили, что работать на оккупантов предательница начала с июля 2022 года. Она добровольно вступила в ряды оккупационной администрации и заняла должность "исполняющей обязанности инспектора" в незаконном "управлении внутренних дел" так называемой "временной администрации Харьковской области".

"В новой роли она занималась переводом украинских паспортов на русский язык, что способствовало дальнейшей принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории", – отметили в "Хочу к своим".

Незадолго до того, как украинские воины освободили Купянск, предательница сбежала вместе с оккупантами на территорию РФ. Решается вопрос об объявлении ее в розыск.

Известно, что процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Купянская окружная прокуратура Харьковской области.

Досудебное расследование проводит следственное отделение Купянского РПП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение – 7-е управление ДСР НПУ.

Предательнице грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, отметили в проекте.

Там также завершили уведомление традиционным обращением.

"Знаете, кто сотрудничает с врагом? Пишите сюда. Хотите прекратить сотрудничество с врагом? Пишите сюда. Хотите уехать в РФ? Пишите сюда", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГБР сообщили, что передали в суд дело военного-предателя, пошедшего воевать против Украины в составе штурмовиков РФ. Он присягнул на верность врагу еще во время оккупации Крыма в 2014 году, когда воинскую часть в Симферополе, где служил мужчина, захватили "зеленые человечки".

После начала полномасштабного вторжения РФ предатель взял в руки оружие, чтобы воевать против бывшей родины, где до сих пор живут его родители. А в январе 2025 года воины Сил обороны захватили его в плен, обеспечив неотвратимость встречи предателя с Фемидой.

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