Его родители до сих пор живут в Полтавской области: в суд передали дело военного-предателя, который пошел воевать против Украины в составе штурмовиков РФ

В Украине будут судить бывшего военного, предавшего родину и добровольно присягнувшего на верность оккупантам после захвата Россией Крыма в 2014 году. После начала уже полномасштабного вторжения РФ он в рядах штурмового подразделения российской армии пошел воевать против украинского войска.

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Родители предателя до сих пор живут на Полтавщине. Подробности сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего украинского военного, который добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году. Обвинительный акт направлен в суд. После начала полномасштабного вторжения он пошел воевать против Украины в составе российских штурмовиков 123 омб РФ", – говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что родители предателя до сих пор живут на Полтавщине, однако этот факт его никоим образом не остановил.

В отличие от многих подобных историй этот конкретный предатель узнает о приговоре не дистанционно, он услышит его своими ушами. Ведь в январе 2025 года его пленили украинские воины на одном из участков фронта Донецкой области. Пленного предателя военные передали ГБР, сотрудники Бюро его задержали и сообщили о подозрении.

"Бывший военный признает свою вину и находится под стражей. Он обвиняется в государственной измене (ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", – отметили в ГБР.

Процессуальное руководство в деле осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним, ранее 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил предатель из Херсона. После оккупации облцентра он добровольно вступил в оккупационную "полицию". На "должности" коллаборант выполнял задачи вражеской администрации, в том числе охранял захваченные здания, которые использовались российскими оккупантами. Таким образом, предатель способствовал утверждению контроля страны-агрессора над частью территории Украины.

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