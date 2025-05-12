Получил должность от оккупантов: депутату-коллаборанту из Геническа сообщили о подозрении

Депутату-коллаборанту из Геническа сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконно созданном оккупантами органе власти. 64-летний мужчина активно распространял идеи вражеской власти среди местных жителей и восхвалял захватнические действия России.

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Об этом говорится в проекте "Хочу к своим". Предателю грозит до 10 лет тюрьмы.

"Депутату Генического районного совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" заочно сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном органе власти, созданном оккупантами (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По информации следствия, осенью 2023 года 64-летний житель Геническа вступил в кремлевскую партию "Единая Россия" и участвовал в незаконных выборах в "совет депутатов Генического муниципального округа". После незаконного "избрания" он занял должность "заместителя председателя" и стал членом фиктивной комиссии по бюджетным вопросам.

Находясь на этой должности, подозреваемый активно пропагандировал вражескую власть среди местного населения, поддерживал ее работу и пытался легитимизировать действия страны-агрессора.

На данный момент фигурант скрывается на временно оккупированной территории. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с возможными дополнительными санкциями.

Напомним, в Харькове заочно будут судить предательницу, которая во время захвата Купянска руководила финансами оккупантов во вражеской администрации. Перед освобождением города нашими военными обвиняемая сбежала в Россию, где скрывается от следствия.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила двух коллаборантов, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации Херсона. Они занимали должности в одном из исправительных учреждений города, в которых находились незаконно задержанные украинцы.

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