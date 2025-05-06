Руководила финансами оккупантов в Купянске: предательницу будут судить заочно

В Харькове заочно будут судить предательницу, которая во время захвата Купянска руководила финансами захватчиков в оккупационной администрации. Перед освобождением города Вооруженными силами Украины обвиняемая сбежала в Россию, где сейчас скрывается от следствия. За коллаборационистскую деятельность ей грозит до десяти лет тюрьмы.

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Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, а также в проекте "Хочу к своим". Как отмечается, прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 48-летней фигурантки.

Женщину будет судить Основянский районный суд Харькова.

По данным следствия, ранее она жила в Харькове, однако еще за несколько лет до полномасштабного вторжения РФ начала строить карьеру под руководством агрессора.

Фигурантка работала в составе "гуманитарного батальона" террористов Донбасса, а после полномасштабного вторжения вернулась на Харьковщину, в Купянск.

Оккупанты доверили ей должность "и. о. заместителя главы по экономике и финансам военно-гражданской администрации Харьковской области".

Коллаборантка руководила работой управлений экономики, промышленности и торговли, а также сельского хозяйства, в частности организовывала сбор данных о местных предприятиях с целью дальнейшей передачи их российским захватчикам.

Кроме того, предательница вела подбор кадров и занималась созданием структур, которые распоряжались захваченным имуществом.

Перед освобождением Харьковщины она сбежала в Россию, где сейчас скрывается от следствия.

В Украине предательница объявлена в розыск. Ей инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Коллаборантке грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до 15 лет и с конфискацией имущества или без.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила двух коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом во время оккупации Херсона. Они "работали" в одном из исправительных учреждений города, в которых находились незаконно задержанные украинцы.

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