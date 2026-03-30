Поймали на горячем: как наказали организатора незаконной переправки уклонистов за границу. Фото

Украинца, который пытался организовать незаконную переправку военнообязанного за границу и заработать на этом 10 000 долларов, признали виновным в уголовном правонарушении. Следующие семь лет он проведет за решеткой.

Мужчине назначено наказание в виде семи лет заключения с конфискацией имущества, а также трехлетним запретом заниматься деятельностью, связанной с логистическими услугами и перевозкой пассажиров в приграничных районах Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Что совершил преступник

46-летний мужчина из Кировоградской области в июле 2024-го решил заработать на нелегальном вывозе уклонистов в страны ЕС.

Его клиентом должен был стать житель Краматорска. За 10 000 долларов организатор пообещал ему беспрепятственный маршрут в ПМР, оккупированную территорию Молдовы.

"Перевозчик уверял в наличии нужных связей и возможностей для реализации плана и просил предоплату за бронирование места и оформление документов", – говорится в сообщении ОГПУ.

28 сентября 2024 года в одном из кафе он встретился с клиентом, предоставлял инструкции по маршруту и получил очередную часть задатка. Именно во время этой встречи мужчину разоблачили и задержали.

Суд признал фигуранта виновным в незаконной переправке лиц через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который предлагал военнообязанному оформить выезд за границу в статусе священнослужителя. Свои услуги злоумышленник оценил в 10 000 долларов США.

– Также в столице будут судить уже бывшего чиновника, который, по информации следствия, требовал 36 000 долларов у мужчины за исключение с воинского учета. Его разоблачили осенью 2025 года.

