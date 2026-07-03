Погибли 13 мирных жителей: в Украине заочно сообщили о подозрении генералу РФ, командовавшему ударом по Краматорску

Служба безопасности Украины заочно предъявила подозрение бывшему командующему Южным военным округом России, генерал-полковнику ВС РФ Сергею Кузовлеву. Военачальник организовал ракетный удар по Краматорску в июне 2023 года.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Тогда российская армия атаковала город двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" из Ростовской области, в результате чего погибли 13 мирных жителей, 56 получили ранения.

Что известно

В СБУ выяснили, что для нанесения удара российские ракетчики использовали информацию от завербованного местного жителя. Его уже приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

В настоящее время следователи СБУ заочно сообщили Кузовлёву о подозрении по ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, в сочетании с умышленным убийством".

Что известно об ударе

Во вторник, 27 июня 2023 года, российская армия атаковала Краматорск двумя ракетами "Искандер-К". Одна из них попала в пригородный поселок Беленкое, другая — в ресторан RIA Pizza.

В результате вражеской атаки погибли 13 мирных жителей, ещё 56 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, было разрушено заведение общественного питания, повреждено более 120 частных домов, четыре учебных заведения и более десяти автомобилей.

Пострадали также иностранцы, среди которых – депутат парламента Колумбии Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес, у которых была запланирована встреча за ужином с украинской писательницей Викторией Амелиной. Последняя получила в результате обстрела тяжелое ранение в голову и скончалась в больнице.

Президент Колумбии Густаво Педро тогда пообещал, что Богота направит Москве ноту протеста в связи с ракетным обстрелом, а посольство РФ в Боготе назвало поездку в Краматорск "безрассудной", цинично заявив, что город у линии фронта не подходит для дегустации "блюд украинской кухни".

Напомним, ранее следователи Нацполиции сообщили о подозрении командиру российского подразделения, причастному к военным преступлениям. Именно подчинённые Артема Тараева по приказу совершили массовые убийства, пытки и террор в отношении гражданского населения в Буче.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого СБУ сообщила о подозрении ещё одному российскому военному Андрею Каркину, причастному к военным преступлениям. Злоумышленник участвовал во временной оккупации Киевской области и подвергал пыткам мирное население.

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