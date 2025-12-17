Подсанкционный депутат Куртушов может быть связан с оборонными закупками дронов: какое расследование проводит БЭБ

Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора расследует факт нарушений при государственных закупках беспилотных комплексов. Эти закупки якобы провели компании, связанные с бизнесом бывшего нардепа и фигуранта санкционных списков Сеяра Куршутова.

Видео дня

Пока в БЭБ и ОГПУ не обнародовали официальных комментариев по этому расследованию. О том, что Куршутов связан с оборонными закупками беспилотников, пишет издание "Комментарии", которое ссылается на источники в правоохранительных органах

О чем идет речь

Издание также ссылается на существующее уголовное производство, которое начато еще в марте 2025 года, и по которому после соответствующего представления правоохранительных органов суд вынес решение об аресте имущества. Указанным производством проверяется деятельность группы предприятий, которые выступали поставщиками беспилотных комплексов в Государственную специальную связь и Агентство оборонных закупок.

В частности, по данным расследования, часть компаний, среди которых фигурируют ООО "ЕВРО ТАННЕЛС", ООО "АРЕС", ООО "Коляда КА", ООО "ГЕ ТЕХНОЛОДЖИ" и ООО "Флайтех Украина","имеют признаки совместного управления и неспециализированной хозяйственной деятельности". А руководители этих предприятий ранее работали в лесопильном бизнесе и имеют общие контактные данные, что вызывает вопросы относительно прозрачности заключенных сделок.

Издание "Комментарии" предполагает, что группа перечисленных компаний связана с бывшим нардепом Сеяром Куршутовым.

О ком речь

Сеяр Османович Куршутов 1988 года рождения (молдаванин по происхождению, бывший украинец, которого лишили гражданства) – противоречивая фигура украинского публичного пространства, которого называют "королем контрабанды", фигурантом многочисленных расследований и даже агентом ФСБ.

Деятельность этого бизнесмена охватывает участие в скандале с уничтожением редакции оппозиционной газеты в Саках, управление теневыми таможенными потоками в так называемом Офисе контрабанды, получение российского паспорта после оккупации Крыма, а также финансирование пророссийских медиа и сотрудничество с аналогичными политиками и криминальными авторитетами.

Куршутов является одним из первых фигурантов санкционных списков СНБО (в частности был в списке контрабандистов). Но несмотря на санкции и расследование СБУ, беглый бизнесмен продолжает активно действовать в Украине из-за рубежа – в Вене он курирует ряд Telegram-каналов, спонсирует информационные кампании и, по данным СМИ, остается ключевым игроком в теневой экономике Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, последний фейк об отставке генпрокурора, как оказалось, распространили "молдавские беженцы, спрятавшиеся в Вене". По словам другого экс-нардепа Игоря Мосийчука, речь идет именно о беглом бизнесмене Сеяре Куршутове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!