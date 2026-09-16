Победа свободы слова: апелляция встала на сторону медиа в деле по иску налоговика времен Януковича – Головача

16 сентября 2026 года Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, которым был удовлетворен иск бывшего главы налоговой милиции времен Януковича Андрея Головача по делу № 757/23837/19-ц о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сведения о рассмотрении дела размещены на официальном сайте суда.

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Об этом пишет "СтопКор".

Апелляционная инстанция в составе: А.М. Стрижеус (судья-докладчик), О.И. Шкорина и Л.Д. Поливач (судьи) вынесла новое решение – в удовлетворении иска Головача отказано полностью.

Андрей Головач – бывший начальник налоговой милиции, который во времена Януковича фигурировал в уголовном деле о хищении более 3 миллиардов гривен бюджетных средств в результате махинаций с возмещением НДС и даже был задержан в 2016 году, но впоследствии добился закрытия этого дела, о чем неоднократно писали "СтопКор" и другие СМИ.

По данным расследования "Стоп коррупции ТВ", семья и окружение Головача, вероятно, контролируют ряд ценных бизнес-активов, среди которых могут быть несколько этажей в столичном бизнес-центре "Арена-Сити" и элитный коттеджный поселок под Киевом.

Именно публикации в СМИ и комментарии о состоянии и прошлом чиновника стали поводом для иска Головача о защите чести, достоинства и деловой репутации против известного журналиста Романа Бочкалы и других ответчиков.

Как проходил судебный процесс и какое решение приняла первая инстанция

Производство по делу было возбуждено еще в январе 2021 года судьей Печерского районного суда Киева Ириной Григоренко. Иск Головача касался высказываний, прозвучавших во время интервью бизнесмена Олега Аверьянова на одном из телеканалов, а также комментария журналиста Романа Бочкалы. Истец заявил, что считает эти высказывания недостоверными и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Рассмотрение дела, которое освещал "СтопКор", длилось много месяцев, и, по наблюдениям СМИ, сам Андрей Головач систематически не являлся на судебные заседания, что неоднократно становилось основанием для ходатайств стороны защиты оставить иск без рассмотрения. Впрочем, заседания каждый раз переносили на более поздние даты.

Комментируя эту ситуацию в декабре 2024 года, журналист Роман Бочкала отмечал:

"Дело доходит до судов. Так, бывший глава налоговой милиции Андрей Головач, который во времена "регионалов" взимал с украинских предприятий дань в виде процентов от оборота, подал в "самый гуманный в мире" Печерского райсуда иск ко мне и ряду СМИ о защите его чести, достоинства и деловой репутации. При этом за четыре года рассмотрения этого дела сам Головач так и не явился ни на одно заседание – очевидно, понимая необоснованность и бесперспективность своих претензий", – подчеркнул он.

Одним из доказательств по делу была видеозапись интервью на диске. Впрочем, по имеющейся информации, во время рассмотрения дела файл с видео на диске… не открылся – суд смог прослушать только аудиодорожку. Насколько корректно в таких условиях можно было установить принадлежность голоса конкретному лицу – вопрос, который, очевидно, и стал одним из предметов апелляционного обжалования.

Впрочем, 9 декабря 2024 года Печерский районный суд вынес решение в пользу Головача, признав недостоверными и порочащими его честь и достоинство высказывания Аверьянова и комментарий Бочкалы.

Представители ответчиков подали апелляционные жалобы на это решение — как зафиксировано в материалах дела, апелляционное производство было открыто в октябре 2025 года, а дело передали коллегии судей Киевского апелляционного суда в составе судьи-докладчика Андрея Стрижеуса, Ольги Шкориной и Людмилы Поливач.

Какое решение приняла апелляционная инстанция

16 сентября 2026 года состоялось ключевое заседание по делу, на котором апелляционный суд рассмотрел жалобы по существу. Суд заслушал апелляционные жалобы ответчиков.

Сторона ответчиков настаивала на том, что суд первой инстанции допустил существенные нарушения процессуального законодательства, а именно: интервью не содержит фактических утверждений в отношении истца и полностью соответствует нормам журналистской этики.

Кроме того, сторона ответчиков обращала внимание на то, что Головач как бывший высокопоставленный чиновник является публичным лицом, а значит, пределы допустимой в его отношении критики шире, чем в отношении рядового гражданина — этот принцип последовательно применяет и Европейский суд по правам человека в делах о свободе выражения мнения.

Представитель истца Максим Колосар возражал против удовлетворения апелляционных жалоб, настаивая на том, что, с его точки зрения, решение суда первой инстанции является законным, обоснованным и не подлежит отмене.

Заслушав стороны и изучив материалы дела, коллегия судей после совещания в совещательной комнате приняла решение: удовлетворить апелляционные жалобы Аверьянова и Бочкалы, отменить решение Печерского районного суда города Киева от 9 декабря 2024 года и принять новое решение — в удовлетворении иска Андрея Головача отказать.

Что дальше

Решение апелляционного суда вступает в законную силу сразу после его оглашения, однако может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30 дней. Воспользуется ли Андрей Головач этим правом и дойдет ли дело до Верховного Суда – пока неизвестно.

В то же время речь идет лишь о первом из трех исков Головача к представителям СМИ — ещё два аналогичных дела рассматриваются, по имеющейся информации, в Оболонском районном суде города Киева. Поэтому ставить окончательную точку в этом юридическом противостоянии пока рано.