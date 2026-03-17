По заказу РФ корректировал обстрелы Хмельнитчины: как наказали падкого на деньги российского агента. Фото

В Украине осудили российского агента, который по заказу страны-агрессора корректировал обстрелы Хмельницкой области. Им оказался местный житель-рецидивист, который имел непогашенную судимость за наркопреступления.

Видео дня

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. В поле зрения российских спецслужб мужчина попал, когда искал быстрые заработки в Telegram-каналах. После вербовки в июле 2024 года оккупанты дали агенту тестовые задания, в частности отследить и сфотографировать несколько авто украинских воинов.

В дальнейшем фигурант обходил областной центр, чтобы выявить запасные командные пункты и места проживания военных. Он собирал информацию и передавал координаты вместе со скриншотами с Google Maps и фотографиями.

Также злоумышленник в конце августа 2024 года поджег релейный шкаф на местном пути "Укрзалізниці" и снял это на видео для своего куратора из РФ. Для этого он приобрел зажигательную смесь, взял сменную одежду для маскировки и выехал за пределы города, где совершил диверсию и покинул место происшествия.

Правоохранители установили его личность и задержали в сентябре 2024 года "по горячим следам" после совершения поджога. Во время обыска у него изъяли смартфон, на который он фиксировал координаты объектов Сил обороны, факт поджога и отчитывался оккупантам.

По материалам СБУ суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины).

По совокупности преступлений он приговорен к 15,5 годам заключения с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!