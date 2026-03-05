Планировала сбежать в Россию: СБУ задержала вражескую агентку, которая пыталась взорвать здание ТЦК в Донецкой области. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила теракт на объектах Сил обороны и задержала российского агента в Донецкой области. Злоумышленница планировала взорвать прифронтовое здание ТЦК и сбежать в Россию через западную границу.

Во время операции у нее изъяли самодельную бомбу и средства для дистанционного управления взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, агент должна была заложить самодельное взрывное устройство в контейнер для мусора у входа в режимное здание. Взрыв планировали осуществить дистанционно в час пик, используя мобильный телефон.

Сразу после закладки бомбы злоумышленница собиралась выехать на собственном авто и двигаться к западной границе для побега в Россию через третьи страны.

Сотрудники СБУ задержали ее на месте, когда она прибыла встретить российский дрон, на "борту" которого враг планировал передать взрывчатку. У задержанной изъяли СВУ почти 2 кг в тротиловом эквиваленте с металлическими элементами для увеличения радиуса поражения.

Выяснено, что фигурантка – жительница Николаевки Краматорского района, завербованная российскими спецслужбами. Она попала в поле зрения врага из-за своих публикаций в Телеграмм-чатах, где выражала надежду на оккупацию региона. Агент также предлагала использовать свое жилье как скрытую "перевальную базу" для российских диверсионно-разведывательных групп.

Во время обыска изъяли смартфон, с которого координировались действия с куратором из РФ.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации действий по подготовке к теракту. Агент находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ призывает граждан сообщать о попытках вербовки или сведения о деятельности российских спецслужб через чат-бот "Спали ФСБшника", телефон 0 800 501 482 или электронную почту [email protected].

Напомним, контрразведка разоблачила очередную попытку российских спецслужб проникнуть в украинские военные структуры. В Харьковской области задержана женщина, которая по заказу ФСБ пыталась устроиться в районный ТЦК. По данным следствия, она собирала информацию о локации украинских военных и корректировала удары РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, двойного агента ФСБ отправили в тюрьму на 15 лет с конфискацией имущества. Злоумышленник пытался "интегрироваться" в агентурный аппарат СБУ, чтобы шпионить внутри украинской спецслужбы.

